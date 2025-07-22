Россиянки прервали серию побед в синхронном плавании

Сборная России по синхронному плаванию стала серебряным призером в технической программе чемпионата мира 2025 года в Сингапуре.
Для российской команды это серебро стало первым за 31 год на мировых первенствах — последний раз спортсменки оставались без золота в 1994 году, когда стали четвертыми.
В командных соревнованиях техническая программа существует с 2007 года, с тех пор спортсменки неизменно брали золото.
Россиянки набрали 300,6183 балла. Первое место заняла сборная Китая (307,8001), замкнули тройку испанки (294,8575).
В составе сборной России на соревнованиях выступили Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили.
Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.
Ранее чемпионку из Канады поймали на допинге.