Россиянки прервали серию побед в синхронном плавании

Российские синхронистки впервые с 1994 года остались без победы в команде

Сборная России по синхронному плаванию стала серебряным призером в технической программе чемпионата мира 2025 года в Сингапуре.

Для российской команды это серебро стало первым за 31 год на мировых первенствах — последний раз спортсменки оставались без золота в 1994 году, когда стали четвертыми.

В командных соревнованиях техническая программа существует с 2007 года, с тех пор спортсменки неизменно брали золото.

Россиянки набрали 300,6183 балла. Первое место заняла сборная Китая (307,8001), замкнули тройку испанки (294,8575).

В составе сборной России на соревнованиях выступили Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.

Ранее чемпионку из Канады поймали на допинге.