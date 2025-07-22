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Свищев: Международная федерация гимнастики безвольно принимает сторону Украины

Депутат Свищев заявил, что FIG безвольно принимает сторону Украины
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение Международной федерации гимнастики (FIG) запретить россиянке Ангелине Мельниковой выступать на соревнованиях под песню «Младший лейтенант», передает «Матч ТВ».

«У нас теперь нельзя выступать под определенные песни, любить Россию. Беспокоит, как так безропотно и безвольно FIG сторону наших соседей, которые заявляют о том, что георгиевская лента — это страшное преступление», — сказал Свищев.

21 июля Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о том, что ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Также она рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, но при этом отечественные треки также разрешены не все.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Ранее Светлана Журова заявила, что Мельниковой запретили выступать под «Младший лейтенант» из-за Украины.

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