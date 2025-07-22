Мэра Милана подозревают в коррупции при строительстве объектов к Олимпиаде

Мэра Милана Салу подозревают в коррупции при строительстве объектов к Олимпиаде

Мэр Милана Джузеппе Сала подозревается в коррупции при проведении тендеров на строительство олимпийских объектов к Играм 2026 года, сообщает Inside the Games.

Прокуратура Италии считает, что застройщики подкупали чиновников, чтобы в ускоренном режиме получить положительное решение на строительство.

Под подозрение попали более 70-ти человек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Впоследствии на ряде турниров россияне продолжили выступать в нейтральном статусе, для чего им было необходимо выполнить ряд условий.

Ранее Международная федерация гандбола обратилась в МОК с просьбой допустить россиян.