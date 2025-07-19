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Международная федерация гандбола обратилась в МОК с просьбой допустить россиян

Международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян к соревнованиям
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РИА Новости

Глава Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа заявил, что организация обращалась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования. Письмо Мустафы приводит пресс-служба Белорусской федерации гандбола.

Мустафа подчеркнул, что IHF придерживается позиции МОК, несмотря на то, что отстранение части «гандбольной семьи» стало очень сложным решением. Он заявил, что IHF обращалась в МОК с заявлением о важности участия российских и белорусских спортсменов.

«...в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире. После обмена информацией с МОК, 5 июня 2025 г. IHF представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Беларуси на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом», — заявил Мустафа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Впоследствии на ряде турниров россияне продолжили выступать в нейтральном статусе, для чего им было необходимо выполнить ряд условий. В частности, на проходящем в данный момент чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российским атлетам запрещено каким-либо образом упоминать в соцсетях свою национальную принадлежность, сообщать о своих результатах, а также использовать символы — георгиевскую ленту и буквы Z и V.

Ранее Губерниев указал, куда отправиться тем, кто выступает против россиян в нейтральном статусе.

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