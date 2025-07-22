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Команда российских пловцов переплыла Байкал, установила три рекорда и попала на видео

Пловцы из России установили три рекорда, переплыв Байкал
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Команда российских пловцов переплыла Байкал за две недели и установила российский, европейский и мировой рекорды, передает Mash на спорте.

11 спортсменов преодолели 620 километров при температуре воды +6/+10 градусов. Изначально спортсмены планировали проплыть дистанцию за 19 дней, но получилось добраться до финиша за 15 дней. Спортсмены ежедневно меняли друг друга.

В среднем каждый проводил в воде от 25 до 30 минут. Рядом шло судно, на котором помимо них находились еще и медики, массажисты, научный сотрудник и повар.

19 марта россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв 122 метра подо льдом озера Байкал.

Достижение было установлено в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Некрасова была без гидрокостюма, на ней были только ласты и купальник. Ее предыдущее достижение составляло 102,7 метра — тогда россиянка плыла брассом без использования ласт.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова раскрыла, закончит ли карьеру из-за непопадания на чемпионат мира.

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