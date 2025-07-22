Стало известно, когда «Барселона» сможет сыграть на «Камп Ноу»

AS: «Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» до января 2026 года

Испанская «Барселона» не сможет сыграть на домашнем стадионе «Камп Ноу» как минимум до января 2026 года. Об этом сообщает AS.

Издание утверждает, что затянувшаяся реконструкция, которая началась в июне 2022 года, вынудила клуб отказаться от проведения традиционного Кубка Гампера.

В апреле сообщалось, что реконструкция будет завершена в сентябре.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российский судья неприятно удивил футболиста.