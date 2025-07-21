«Наказывать за любое нарушение»: российский судья неприятно удивил футболиста

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов раскритиковал главного арбитра матча против грозненского «Ахмата» — Ивана Абросимова — за то, что тот дал семь желтых карточек игрокам казанского клуба. Среди футболистов «Ахмата» желтую карточку получил только один — Мануэл Келиану — на 89-й минуте встречи. Слова Иванова приводит Legalbet.

«Если судья хочет задать жесткие рамки игры и наказывать за любое нарушение, то это должно работать в сторону обеих команд, а не одной», — сказал Иванов.

Несмотря на семь желтых карточек, игроки «Рубина» сумели избежать удаления и доиграли матч в полном составе. Более того, казанцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Дардана Шабанхаджая и Велдина Ходжи.

Благодаря этому «Рубин» набрал три очка и занял третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого тура. На первом месте — «Краснодар», а на втором — московский «Локомотив».

После матча Иванов выразил уважение своему бывшему клубу «Ахмату».

«Ахмат» мне многое дал в свое время как игроку, у нас была отличная команда, поэтому с удовольствием всегда приезжаю в Грозный, — сказал полузащитник. — Видно уже было по игре с нами, что потенциал у этого «Ахмата» большой. Группа атаки у них поменялась, хорошие игроки пришли — Конате, Мансилья, Касинтура».

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