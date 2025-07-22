Гашек обвинил правительство Чехии в поддержке СВО из-за допуска россиянки

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек в социальных сетях раскритиковал правительство Чехии и организаторов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге за допуск российской теннисистки Анастасии Гасановой.

«Сегодня в Праге начинается теннисный турнир WTA. Наши законодатели вновь разрешили российским теннисисткам-гражданкам выступать публично. Это четвертый раз подряд, когда чешское правительство участвует в поддержке СВО. Непростительно! Непростительно!» — написал Гашек.

Турнир в Праге проходит с 21 по 27 июля. Гасанова пробилась в основную сетку через квалификацию и в первом круге сыграет против чешки Линды Носковой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Гашек отреагировал на запрет Овечкину давать интервью в России.