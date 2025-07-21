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«Было неприятно»: судья жестко наказал футболистов «Рубина»

Игрок «Рубина» Кабутов раскритиковал судью Абросимова за семь желтых карточек
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Максим Богодвид/РИА Новости

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов раскритиковал главного арбитра матча против грозненского «Ахмата» — Ивана Абросимова — за то, что тот дал семь желтых карточек игрокам «Рубина». Среди футболистов «Ахмата» желтую карточку получил только один — Мануэл Келиану — на 89-й минуте встречи. Слова защитника приводит Legalbet.

«Было неприятно, — заявил Кабутов. — Одной команде судья дает за любой эпизод желтую карточку, а другую — прощает. Игроки «Ахмата» сами подходят, извиняются за фол, а судья говорит — я не видел момент. На такие вещи тяжело без эмоций реагировать».

Тем не менее матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился победой «Рубина» со счетом 2:0. Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

Благодаря этому победе «Рубин» набрал три очка и занял третье место в таблице РПЛ по итогам первого тура. На первом месте — «Краснодар», а на втором — «Локомотив». Они тоже набрали по три очка, но превзошли «Рубин» по дополнительным показателям.

Ранее лучший футболист чемпионата мира расстался с девушкой, потому что она сделала ему предложение.

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