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Спортивного арбитра во время матча чуть не задавили разъяренные игроки

Арбитра по мотоболу Пустыка во время матча чуть не задавили разъяренные игроки
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на спорте»

Арбитра по мотоболу Евгения Пустыка чуть не задавили из-за спорных решений на игре чемпионата России, передает Sport Baza.

Встреча проходила в Ипатово (Ставропольский край). За арбитром погнались десятки болельщиков и мотоциклисты, которые остались недовольны назначением 11-метрового удара в ворота местной команды.

Пустык утверждает, что не впервые сталкивается с подобным в Ипатово. Арбитр рассказал, что от фанатов успел укрыться в судейской, но от одного спортсмена ему достался удар по спине.

«Игроки спровоцировали болельщиков выбежать на поле. Команда при этом должной безопасности не обеспечила — было всего три ЧОПовца на стадионе. Полиции и Росгвардии не было, лишь по моей просьбе вызвали», — сказал Пустык.

Также арбитр рассказал, что ему незначительно повредили автомобиль, но клуб уже выплатил ему ущерб.

Встреча была доиграна, она завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось о том, что московскому «Спартаку» грозит наказание за поведение болельщиков в матче с махачкалинским «Динамо».

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