Спортивного арбитра во время матча чуть не задавили разъяренные игроки

Арбитра по мотоболу Пустыка во время матча чуть не задавили разъяренные игроки

Арбитра по мотоболу Евгения Пустыка чуть не задавили из-за спорных решений на игре чемпионата России, передает Sport Baza.

Встреча проходила в Ипатово (Ставропольский край). За арбитром погнались десятки болельщиков и мотоциклисты, которые остались недовольны назначением 11-метрового удара в ворота местной команды.

Пустык утверждает, что не впервые сталкивается с подобным в Ипатово. Арбитр рассказал, что от фанатов успел укрыться в судейской, но от одного спортсмена ему достался удар по спине.

«Игроки спровоцировали болельщиков выбежать на поле. Команда при этом должной безопасности не обеспечила — было всего три ЧОПовца на стадионе. Полиции и Росгвардии не было, лишь по моей просьбе вызвали», — сказал Пустык.

Также арбитр рассказал, что ему незначительно повредили автомобиль, но клуб уже выплатил ему ущерб.

Встреча была доиграна, она завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось о том, что московскому «Спартаку» грозит наказание за поведение болельщиков в матче с махачкалинским «Динамо».