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«Моя гордость»: жена Усика опубликовала эмоциональный пост

Жена Усика опубликовала эмоциональный пост после победы мужа над Дюбуа
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Andrew Couldridge/Reuters

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина опубликовала эмоциональный пост в социальной сети после победы мужа над Даниэлем Дюбуа.

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько сил, сколько веры ты вложил. С победой, любимый», --написала Екатерина.

Усик сразился с Дюбуа в ночь на 20 июля и победил, отправив соперника в нокаут в пятом раунде боя.

Украинский боксер продлил свою победную серию до 24 побед.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее дважды проигравший Усику Фьюри заявил, что только он может победить украинца.

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