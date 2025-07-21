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Российский вратарь будет играть в одной лиге с Чаловым и Оздоевым

Карпов: российский вратарь Ломаев перейдет в АЕЛ из чемпионата Греции
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Ранее выступавший за самарские «Крыльев Советов» голкипер Иван Ломаев станет игроком греческого клуба АЕЛ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Он утверждает, что клуб уже согласовал двухлетний контракт с игроком. Зарплата 26-летнего Ломаева составит €15 тыс. в месяц.

По итогам прошлого сезона АЕЛ вышел в высший дивизион первенства Греции.

Ломаев выступал за «Крылья» с 2020 по 2025 год: в 100 матчах за клуб он пропустил 127 мячей. 25 июня он стал свободным агентом.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Российскую премьер-лигу (РПЛ) призвали думать о расширении.

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