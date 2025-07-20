Российский боец ММА оценил прощальный поединок Порье

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что поединок в легком весе между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье получился таким, как и хотели все болельщики.

«В бою Макса и Дастина сложно было за кого-то болеть — о ба импонируют, Макс сейчас на пути к самой большой серии побед, а у Дастина был прощальный бой. Сам бой хороший! Зрелищный! То, что любят ценители ММА!» — заявил Германский.

20 июля Порье проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 318.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей — 48-47, 49-46, 49-46. Для Порье этот поединок стал последним в карьере.

Порье выступал на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. Он — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он одержал 30 побед, а сегодняшнее поражение от Холлоуэя стало для него десятым в карьере.

Его соперник — бывший чемпион UFC в полулегком весе и обладатель пояса BMF в UFC. Примечательно, что в 2012 году Холлоуэй дебютировал в UFC в бою с Порье и проиграл ему тогда нокаутом после болевого приема. Также бойцы встречались в 2019, тогда победа единогласным решением судей досталась Порье.

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