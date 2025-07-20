На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нашего уровня недостаточно»: в «Динамо» заявили, что пока не борются за золото РПЛ

Игрок «Динамо» Фернандес: команда пока не готова бороться за чемпионство в РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера бело-голубых Валерия Карпина, отметив, что им предстоит еще много работы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы всего месяц работаем вместе, сейчас привыкаем друг к другу. Так что все выводы будем делать позже. Что касается претензий на чемпионство, то любой команде нужно много вещей, чтобы бороться за титул. Считаю, что пока нашего уровня объективно недостаточно, мы только на пути к тому, чтобы стать командой, которая борется за титул», — заявил он.

В матче-открытии нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

В межсезонье московский клуб возглавил Карпин, который теперь совмещает посты — также он тренирует сборную России.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

Ранее легенда ЦСКА оценил работу Карпина в «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами