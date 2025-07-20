«Нашего уровня недостаточно»: в «Динамо» заявили, что пока не борются за золото РПЛ

Игрок «Динамо» Фернандес: команда пока не готова бороться за чемпионство в РПЛ

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера бело-голубых Валерия Карпина, отметив, что им предстоит еще много работы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы всего месяц работаем вместе, сейчас привыкаем друг к другу. Так что все выводы будем делать позже. Что касается претензий на чемпионство, то любой команде нужно много вещей, чтобы бороться за титул. Считаю, что пока нашего уровня объективно недостаточно, мы только на пути к тому, чтобы стать командой, которая борется за титул», — заявил он.

В матче-открытии нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

В межсезонье московский клуб возглавил Карпин, который теперь совмещает посты — также он тренирует сборную России.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

Ранее легенда ЦСКА оценил работу Карпина в «Динамо».