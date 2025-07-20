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«Первый блин вышел комом»: легенда ЦСКА оценил работу Карпина в «Динамо»

Экс-игрок Масалитин о Карпине в «Динамо»: пока команда в процессе становления
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что пока рано делать выводы по работе Валерия Карпина в столичном «Динамо», поскольку команда находится в процессе становления. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Как обычно, первый блин комом вышел. Мы не увидели пока агрессивного «Динамо», не увидели прессинг в исполнении «бело‑голубых», — то, что любил Карпин делать в «Ростове». Пока команда в процессе становления. Появились новые игроки: кто‑то в форме, кто‑то не в форме», — заявил он.

В матче-открытии нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

В межсезонье московский клуб возглавил Карпин, который теперь совмещает посты — также он тренирует сборную России.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

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