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Российский боец проиграл на UFC 318

Россиянин Копылов уступил бразильцу Косте на UFC 318
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Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 318.

Поединок продлился все заявленные раунды и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

Копылов выступает в средней категории. Во время процедуры взвешивания и он, и его соперник, показали одинаковый вес — 83,1 кг. Для россиянина этот поединок стал десятым в UFC. До этого боя он одержал шесть побед и потерпел три неудачи. Предыдущий бой под эгидой промоушена он провел на турнире UFC Fight Night 249 и нокаутировал американца Криса Кертиса в третьем раунде.

Коста выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате с 2017 года. Ранее он провел десять боев, из которых выиграл также шесть, а в четырех уступил. В частности, неудачей закончился его предыдущий поединок — он проиграл на UFC 302 Шону Стрикленду единогласным судейским решением.

В главном поединке турнире UFC 318 сойдутся американские бойцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье, для которого этот бой станет последним в карьере.

Ранее Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.

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