Овечкин рассказал, как исполнил детскую мечту и сделал фото с легендой

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от встречи с множеством фанатов во время прогулки по Никольской улице в Москве. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

Хоккеист посетил в центре столицы инсталляцию, которую установили в честь его рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Было немножко не по себе, потому что все хотели сфотографироваться со мной и взять автограф, — признался Овечкин. — Но я чувствовал гордость за то, что мы сделали, за то, что смогли побить рекорд. Спасибо болельщикам за то, что они поддерживали и переживали за меня».

Также хоккеист рассказал, что понимает чувства фанатов, которые хотят сделать с ним фото. Овечкину удалось исполнить свою детскую мечту и сфотографироваться со своими хоккейными кумирами.

«Я позитивно реагирую на желание фанатов сфотографироваться со мной. Я же тоже был мальчиком, который хотел чей-то автограф.

С кем я мечтал, с тем уже сфотографировался (смеется). С Фетисовым, Афиногеновым, Ларионовым», — сказал Овечкин.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о новом контракте с «Вашингтоном».