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Овечкин планирует отдать своих сыновей в академию московского «Динамо»

Хоккеист Овечкин: мои дети постоянно занимаются хоккеем, любят спорт
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что его дети очень любят спорт.

«Да, конечно, мои дети любят хоккей, любят спорт. Постоянно занимаются, их не надо заставлять, они это любят. Спасибо огромное бабушке, которая — сами понимаете, в Москве немного времени — ими занимается, водит их на тренировки, как и моя жена, ездит, помогает. Когда был «Матч года», я сказал, что есть возможность покататься на раскатке, дети вообще с ума сошли, для них это был праздник», — заявил он.

В благотворительной встрече «Матч года», которая состоялась 13 июля, команда НХЛ обыграла сборную КХЛ со счетом 15:3, Овечкин забросил одну шайбу. Встреча прошла на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась со счетом 15:3.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин рассказал о планах по открытию музея в Москве, посвященного рекорду НХЛ.

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