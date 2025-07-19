Копылов и Коста провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 318

Бойцы смешанного стиля Роман Копылов и Пауло Коста встретились в последний раз перед боем на турнире UFC 318. В преддверии поединка они провели финальную битву взглядов.

Бой Копылова против Косты будет соглавным событием турнира. В рамках боя вечера сойдутся Макс Холлоуэй и Дастин Порье, для которого этот поединок станет прощальным.

Роман Копылов выступает в средней категории. Во время процедуры взвешивания и он, и его соперник, показали одинаковый вес — 83,1 кг. Для россиянина этот поединок станет 10-м в UFC, где он дебютировал. Ранее он одержал шесть побед и потерпел три неудачи. Предыдущий бой под эгидой промоушена он провел на турнире UFC Fight Night 249 и нокаутировал американца Криса Кертиса в третьем раунде.

Коста выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате с 2017 года. Он провел 10 боев, из которых выиграл также шесть, а в четырех уступил. В частности, неудачей закончился его предыдущий поединок — он проиграл на UFC 302 Шону Стрикленду единогласным судейским решением.

Бой между Копыловым и Костой состоится в ночь на 20 июля. Ориентировочное время начала поединка — 06:30 по московскому времени.

Ранее боец ММА допустил, что в Махачкале в него стреляли женщины.