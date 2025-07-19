«Может, это были женщины»: боец ММА впервые высказался о вооруженном нападении

Боец смешанных единоборств Тимур Хизриев, пострадавший при стрельбе в Махачкале, допустил, что напавшие на него были женщинами. Об этом он сказал в интервью Metaratings, дав первый комментарий СМИ после инцидента.

Он опроверг слух о том, что одалживал 30 млн рублей на покупку автомобиля у подозреваемого Марселя Алиева. По словам бойца, ранее у него были словесные конфликты с Алиевым, но они давно исчерпаны. И, подчеркивает Тимур, доказательством этому служит договор купли-продажи автомобиля, в котором указана фамилия другого человека. Он заявил, что никогда никому не был должен.

«Я не знаю, даже понять не могу, из-за чего на меня напали, так как ранее у меня не было ни с кем конфликтов. Нападавшие были в масках. Это, может быть, даже были женщины. Мужчин на видео я не увидел. Поэтому не могу сказать, кто на меня нападал. Но с Марселем у меня конфликтов не было. Также, как мне известно, в правоохранительных органах не фигурирует момент, что я кому-то должен», — заявил спортсмен.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. SHOT сообщал, что Хизриев получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Ранее адвокат рассказал, что грозит напавшим на Хизриева.