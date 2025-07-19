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«До 15 лет»: стало известно, что может грозить напавшим на бойца ММА

Адвокат Калинов: напавшим на бойца ММА Хизриева может грозить до 15 лет
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Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Злоумышленникам, совершившим вооруженное нападение на бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева, может грозить до 15 лет лишения свободы, если их преступление будет квалифицировано как покушение на убийство. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Дело возбуждено по ч.2 статьи 213 — хулиганство, наказание — до семи лет. Но часто бывает, что подобные дела переквалифицируют в причинение вреда здоровью. Например, статья 112 пункт д ч.2 — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Там наказание меньше, до пяти лет. Возможно, причинение легкого вреда — вообще до двух лет. Переквалификация вполне возможна.

Но также не исключаю, что дело будет расценено как покушение на убийство. Соответственно, речь о статье 30 о ч.1 статьи 105 УК РФ. Наказание — до 15 лет лишения свободы. Могут быть разные варианты в зависимости от того, какие показания дадут подозреваемые и какие факты установит следствие», — указал калинов.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. SHOT сообщал, что Хизриев получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Ранее стало известно, когда Хизриева выпишут из больницы.

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