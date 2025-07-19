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Лидер «Краснодара» продолжит карьеру в Испании

Armenie Football: игрок «Краснодара» Сперцян перейдет в «Жирону»
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FCKrasnodar/Twitter

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Испании. Как утверждает Armenie Football в соцсети Х, футболист станет игроком «Жироны».

Накануне стало известно, что Сперцян ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен», за который с 2024 года выступает бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. При этом на фоне переговоров с действующим победителем Лиги чемпионов армянский игрок принял предложение испанского клуба. Источник заявляет, что представители сторон в скором времени встретятся, чтобы согласовать детали трансфера.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне он помог команде впервые в истории стать чемпионом России. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард провел 28 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

«Краснодар» начнет защиту титула в новом сезоне в воскресенье, 20 июля. Подопечные Мурада Мусаева на выезде сыграют с «Пари НН», встреча начнется в 15:30 по московскому времени.

Ранее были названы претенденты на вылет из РПЛ.

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