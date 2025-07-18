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Legalbet: ЦСКА ведет переговоры с аргентинским клубом о покупке нападающего

ЦСКА ведет переговоры о покупке уругвайца Паласиоса
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Mattia Ozbot/Getty Images

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении правого нападающего аргентинского «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса. По информации Legalbet, армейцы уже начали работу над заключением сделки по переходу 24-летнего уругвайского футболиста. При этом аргентинский клуб оценивает своего вингера в 12 млн евро.

Паласиос родился в Аргентине, но на международном уровне представляет Уругвай. На его счету шесть встреч в составе молодежной сборной страны.

На клубном уровне игрок является воспитанником «Ривер Плейта» из Буэнос-Айреса, однако не играл за этот клуб во взрослом футболе. В сезоне-2020/21 он дебютировал в составе «Платенсе», затем перебрался в уругвайский «Монтевидео», но еще сезон провел в «Платенсе» на правах аренды. В 2024 году он был продан в «Эстудиантес», в составе которого сыграл 38 встреч, отметившись восемью забитыми мячами.

Контракт Паласиоса с «Эстудиантесом» истекает через год, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.

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