Стало известно, сколько «Зенит» заплатил европейской команде за приезд в Санкт-Петербург

Mash на спорте: «Зенит» заплатил 31 млн рублей за приезд в Россию «Сьона»

Петербургский «Зенит» заплатил швейцарскому «Сьону» 31 млн рублей за приезд в Россию, сообщает Mash на спорте.

В потраченную «Зенитом» сумму вошли: перелет, проживание, страховка игроков соперника + логистика. «Зенит» заработал за матч 50 млн рублей. На продаже билетов «Зенит» заработал 19,6 млн на продаже билетов, 5,4 млн на кейтеринге и 3,3 млн на атрибутике.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Максим Глушенков, который отличился на 10-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Матео Кассьерра на 16-й минуте. На 41-й минуте Ильяс Шуареф отыграл один гол.

Во втором тайме у «Зенита» отличились Вадим Шилов на 61-й минуте и Александр Ерохин на 64-й минуте. Еще один мяч у «Сьона» забил Рилинд Нивокаци на 66-й минуте. Точку в матче поставил Сергей Волков на 76-й минуте.

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