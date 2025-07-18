Российский футболист помог «Целе» выйти в следующий круг Лиги Европы

Российский нападающий Никита Иосифов, который выступают в составе словенского «Целе», забил решающий мяч в двухматчевом противостоянии 1/8 финала квалификации Лиги Европы против азербайджанского «Сабаха».

Первая встреча этого противостояния закончилась со счетом 3:2 в пользу коллектива из Азербайджана. Аналогичный результат, но уже в пользу «Целе» был зафиксирован во второй игре — противостояние перешло в дополнительное время. Иосифов забил решающий мяч на 109-й минуте, принес своей команде ничью, которая позволила выйти в следующий раунд соревнования, где «Целе» сыграет с кипрским АЕКом.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-футболист усомнился в уходе лидера «Краснодара».