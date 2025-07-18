Российский футболист ЦСКА покинет команду

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к переходу в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в соглашение будет включена опция выкупа. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1,5 млн.

23-летний Мухин выступает за ЦСКА с лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел за красно-синих всего один матч: практически весь чемпионат футболист пропустил из-за травмы. За весь период выступлений за ЦСКА в активе Мухина 3+4 по системе «гол+пас» в 70 матчах во всех турнирах.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать Моуриньо.