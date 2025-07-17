Бывший арбитр высказался о продлении контракта с сербским главой российских судей

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Егоров высказался для Legalbet о продлении контракта между Российским футбольным союзом и руководителем департамента судейства и инспектирования сербом Милорадом Мажичем.

«Правильно сделали, что продлили Мажича. Конечно, простому человеку прогресс не виден, а он есть. Сейчас идет омоложение судейского корпуса. Хорошо это или плохо, вопрос остается открытым. Опытных арбитров убирают, а молодежи начинают доверять больше. К сожалению, появляется много скандалов вокруг судейства, и это не может не сказываться на этих ребятах», — подчеркнул специалист.

Егоров выразил сожаление из-за отстранения считавшегося ведущим арбитром лиги Владислава Безбородова, назвав его потерей для судейского корпуса. В то же время, по мнению бывшего арбитра, Мажич проделывает качественную работу, невзирая на большое количество критики в прессе. Егоров выделил тренировочную систему для судей, аналитику и изучение английского языка как вещи, которых раньше не было.

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» может стать одноклубником Матвея Сафонова.