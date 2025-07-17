На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший арбитр высказался о продлении контракта с сербским главой российских судей

Бывший арбитр Егоров: правильно, что РФС продлил Мажича
true
true
true
close
РФС

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Егоров высказался для Legalbet о продлении контракта между Российским футбольным союзом и руководителем департамента судейства и инспектирования сербом Милорадом Мажичем.

«Правильно сделали, что продлили Мажича. Конечно, простому человеку прогресс не виден, а он есть. Сейчас идет омоложение судейского корпуса. Хорошо это или плохо, вопрос остается открытым. Опытных арбитров убирают, а молодежи начинают доверять больше. К сожалению, появляется много скандалов вокруг судейства, и это не может не сказываться на этих ребятах», — подчеркнул специалист.

Егоров выразил сожаление из-за отстранения считавшегося ведущим арбитром лиги Владислава Безбородова, назвав его потерей для судейского корпуса. В то же время, по мнению бывшего арбитра, Мажич проделывает качественную работу, невзирая на большое количество критики в прессе. Егоров выделил тренировочную систему для судей, аналитику и изучение английского языка как вещи, которых раньше не было.

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» может стать одноклубником Матвея Сафонова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами