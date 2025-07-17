Игрок ЦСКА мечтает выиграть чемпионат мира со сборной России

Игрок ЦСКА Кисляк заявил, что мечтает стать чемпионом мира в составе сборной России

Футболист московского »СКА Матвей Кисляк заявил, что мечтает стать чемпионом мира в составе сборной России, передает Спортс.

«Не стоит путать цель и мечту. Мечта: выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира со сборной России. Цель: выиграть РПЛ с ЦСКА, попасть в топовый европейский клуб, выиграть условную Ла Лигу», — сказал Кисляк.

Всего в завершившемся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее Кисляк оценил вероятность перехода в европейский клуб.