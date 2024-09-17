Стала известна цель «Спартака-2»

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Комбаров рассказал о целях, которые стоят перед его штабом и второй командой красно-белых, отметив главную задачу.

«В «Спартаке-2» у меня все хорошо, работаю. Наша главная цель — воспитание молодых футболистов. Мы в этом направлении двигаемся, и думаю, что у нас неплохо получается», — цитирует тренера Legalbet.

Дмитрий Комбаров возглавил возрожденный «Спартак-2» в середине января. Под его руководством вторая команда красно-белых провела 23 матча во второй группе Второй лиги Б и с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице. До того Комбаров работал также во Второй лиге Б с санкт-петербургской «Звездой».

«Спартак-2» был расформирован по окончании сезона-2021/22 владевшим на тот момент «Спартаком» Леонидом Федуном из финансовых соображений. На тот момент вторая команда десятикратных чемпионов России провела семь лет подряд в Первой лиге, закончив последний сезон на седьмой строчке турнирной таблицы.

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