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Валиева: как-то много шума вокруг новых правил в интернете

Валиева об интернете: несколько ограничений защищают всех нас от реальной угрозы
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Telegram-канал «Kamila Valieva»

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала в своем Telegram-канале на новость о том, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста, поддержав поправки.

«Законопроект затрагивает лишь тех, кто намеренно ищет запрещенную информацию. Если человек СПЕЦИАЛЬНО ищет что-то запрещенное == это уже не просто «интерес», верно? Про такие случаи и говорят новые правила», — написала Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также фигуристка не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее депутат Госдумы заявил, что является фанатом Валиевой.

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