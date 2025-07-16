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Были названы имена россиян, которые сыграют на US Open

Четыре российских теннисиста сыграют в основной сетке US Open
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Danielle Parhizkaran/Reuters

Стал известен состав теннисистов, которые сыграют на четвертом в сезоне турнире Большого шлема — US Open. В список попали четыре спортсмена из России.

Борьбу в основной сетке начнут десятая ракетка мира Андрей Рублев, занимающий 14-е место в рейтинге Даниил Медведев, 17-й номер Карен Хачанов и 78-й номер Роман Сафиуллин.

Открытый чемпионат США состоится с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом соревнования является итальянец Янник Синнер, который в финале прошлого года обыграл Тейлора Фрица из США — 6:3, 6:4, 7:5. Лучшим из россиян был Даниил Медведев: он проиграл Синнеру в 1/4 финала со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев выиграл Кубок Короля.

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