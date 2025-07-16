Российский новичок клуба НХЛ рассказал, как его приняли

Российский вратарь Илья Набоков, который подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», рассказал о теплом приеме в команде. Его слова приводит РИА Новости.

«Организация в «Колорадо» на высшем уровне. Приняли меня отлично, со всем помогли, все рассказали. У меня была проблема с английским, но мне сразу предоставили переводчика. Планирую плотно изучать язык. Репетитор уже посоветовал одно приложение, поэтому сейчас начнем», — рассказал Набоков.

Набокову 22 года. В 2024 году он выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга», а также стал самым ценным игроком плей-офф. В том же году «Колорадо» выбрал вратаря во втором раунде драфта НХЛ под 38-м номером.

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