На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский новичок клуба НХЛ рассказал, как его приняли

Российский вратарь «Колорадо» Набоков заявил, что его отлично приняли в команде
true
true
true
close
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский вратарь Илья Набоков, который подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», рассказал о теплом приеме в команде. Его слова приводит РИА Новости.

«Организация в «Колорадо» на высшем уровне. Приняли меня отлично, со всем помогли, все рассказали. У меня была проблема с английским, но мне сразу предоставили переводчика. Планирую плотно изучать язык. Репетитор уже посоветовал одно приложение, поэтому сейчас начнем», — рассказал Набоков.

Набокову 22 года. В 2024 году он выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга», а также стал самым ценным игроком плей-офф. В том же году «Колорадо» выбрал вратаря во втором раунде драфта НХЛ под 38-м номером.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее российские хоккеисты стали лучшими в мире.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами