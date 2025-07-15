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Двукратный олимпийский чемпион рассказал, сможет ли Усик одолеть Дюбуа

Олимпийский чемпион Тищенко: Усик сможет ододеть Дюбуа
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Двукратный олимпийский чемпион российский боксёр Алексей Тищенко заявил, что украинец Александр Усик сможет одолеть британца Даниэля Дюбуа, передает Vprognoze.ru.

«Скорее всего, Усик сможет защитить свой титул. Думаю, он фаворит в этом поединке. . Не верю в Дюбуа? Верю. Это супертяжелая категория, всё возможно, всё может быть», — сказал Тищенко.

Усик и Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик (23 победы, 14 нокаутов) владеет поясами WBA Super, WBO и WBC. Дюбуа (22 победы, 21 нокаут) удерживает титул IBF, который украинец добровольно освободил в июне 2024-го. В их первом поединке в августе 2023 года Усик одержал победу, сохранив чемпионские регалии.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. 21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Дюбуа накричал на Усика на битве взглядов.

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