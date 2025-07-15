Двукратный олимпийский чемпион рассказал, сможет ли Усик одолеть Дюбуа

Двукратный олимпийский чемпион российский боксёр Алексей Тищенко заявил, что украинец Александр Усик сможет одолеть британца Даниэля Дюбуа, передает Vprognoze.ru.

«Скорее всего, Усик сможет защитить свой титул. Думаю, он фаворит в этом поединке. . Не верю в Дюбуа? Верю. Это супертяжелая категория, всё возможно, всё может быть», — сказал Тищенко.

Усик и Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик (23 победы, 14 нокаутов) владеет поясами WBA Super, WBO и WBC. Дюбуа (22 победы, 21 нокаут) удерживает титул IBF, который украинец добровольно освободил в июне 2024-го. В их первом поединке в августе 2023 года Усик одержал победу, сохранив чемпионские регалии.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. 21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Дюбуа накричал на Усика на битве взглядов.