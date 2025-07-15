На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британскую теннисистку отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Британская теннисистка Мур получила дисквалификацию на четыре года за допинг
true
true
true
close
Jim Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская теннисистка Тара Мур получила дисквалификацию сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что организация удовлетворила апелляцию Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В апреле 2022 года в пробе Мур нашли анаболический стероид болденон и временно отстранили 27 мая 2022 года. В декабре 2023 года ее оправдали: независимый трибунал постановил, что источником запрещенного вещества стало загрязненное мясо. Однако ITIA подал апелляцию, которая была удовлетворена, и 32-летняя Мур была отстранена на четыре года.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев выиграл Кубок Короля.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами