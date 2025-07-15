Британскую теннисистку отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Британская теннисистка Мур получила дисквалификацию на четыре года за допинг

Британская теннисистка Тара Мур получила дисквалификацию сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что организация удовлетворила апелляцию Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В апреле 2022 года в пробе Мур нашли анаболический стероид болденон и временно отстранили 27 мая 2022 года. В декабре 2023 года ее оправдали: независимый трибунал постановил, что источником запрещенного вещества стало загрязненное мясо. Однако ITIA подал апелляцию, которая была удовлетворена, и 32-летняя Мур была отстранена на четыре года.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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