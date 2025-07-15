Усик резко ответил на вопрос о третьем бое против Фьюри

Боксер Усик заявил, что не собирается выходить на третий бой против Фьюри

Украинский боксер Александр Усик на YouTube-канале The Stomping Ground заявил, что не собирается в третий раз выходить на ринг против Тайсона Фьюри.

«Тайсон хочет третий бой? Я ничего об этом не знаю. Бой в апреле 2026 года? Ты с ума сошел, парень? После боя против Дюбуа поговорим, Тайсон», — сказал Усик.

Украинский боксер в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против Фьюри, который в 2025 году после боев с украинцем объявил о завершении карьеры.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

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