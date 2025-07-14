Бывшая жена Сафонова требует от вратаря 4 млн рублей судебных издержек

Андрей Крючков, адвокат вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал «Матч ТВ» о том, что бывшая жена вратаря Анастасия требует от голкипера 4 млн рублей судебных издержек по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка.

«Во‑первых, хочу обратить внимание, что Анастасия в очередной раз пиарится за счет Матвея. Тема с громким судебным процессом прошла, и она в очередной раз хочет оказаться в центре внимания», — сказал Крючков.

Также Крючков отметил, что 4 миллиона рублей за работу адвокатов, которые вышли на несколько процессов, это очень много, но размер издержек определит суд.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее стало известно, погасил ли Сафонов долг в 64 млн.