Стало известно, погасил ли Сафонов долг в 64 млн

Голкипер Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере более 64 млн руб

Вратарь сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. Об этом стало известно по ходу заседания в Арбитражном суде Москвы, сообщает РИА Новости.

«Погашен долг в полном объеме», — заявил его юрист в суде.

Представители его бывшей жены Анастасии Казачек в суде подтвердили эту информацию и отозвали заявление о его банкротстве.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее Сафонову посоветовали уйти из «ПСЖ».