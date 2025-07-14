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Стало известно, какую сумму потратил футболист Соболев на онлайн-игры

Mash на спорте: футболист Соболев потратил 701 тысячу рублей на онлайн-игры
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев потратил на онлайн-игры 701 тысячу рублей, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

На инвентарь в игре CS Соболев потратил около $700, а в Dota 2 — $8300.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В завершившемся сезоне форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее Соболев раскрыл подробности своей адаптации в «Зените».

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