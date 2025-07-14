Российская теннисистка заявила, что не сдержала слез после победы на Уимблдоне

Кудерметова заявила, что не сдержала слез после победы на Уимблдоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла сдержать слез после победы на Уимблдоне в женском парном разряде. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Прямо сейчас не чувствую, что я чемпионка Уимблдона в парном разряде. Когда матч закончился, я была очень эмоциональна. Даже немного заплакала, но потом увидела Элисе. Она плакала, так что хорошо, мне нужно сдержать свои эмоции!» — заявила Кудерметова.

В решающем матче выступавшая вместе с Элизе Мертенс из Бельгии Кудерметова обыграла Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия). Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4. На счету Кудерметовой и Мертенс четыре эйса, три двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Шувэй / Остапенко сделали два эйса, допустили четыре двойных ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 13.

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