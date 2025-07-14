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«Сочи» может подписать действующего чемпиона России

«Сочи» близок к подписанию вратаря сборной России
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ФК «Краснодар»

Вернувшийся в Российскую премьер-лигу «Сочи» близок к тому, чтобы оформить переход бывшего голкипера «Краснодара», казанского «Рубина» и сборной России Юрия Дюпина. Как сообщает Legalbet, вратарь уже прибыл в Сочи для подписания контракта и в данный момент находится в расположении будущего клуба.

Дюпин успел провести несколько тренировок в составе «Сочи», но при этом еще не подписал контракт и остается в статусе свободного агента на данный момент. Тем не менее вопрос о его переходе, по инсайдерской информации, практически решен.

Прошлый сезон 37-летний Дюпин провел в составе «Краснодара», ставшего чемпионом страны. Правда, вратарь не сыграл в чемпионате ни одной минуты, зато выходил в пяти матчах Кубка страны. Известность Дюпин получил во время выступлений в казанском «Рубине», за который он играл с 2019 по 2024 год. Именно оттуда он вызывался в сборную России, хотя так и не сыграл за национальную команду.

Ранее «Спартак» разгромил «Спартак».

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