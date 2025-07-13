Звезды НХЛ разгромили команду КХЛ в «Матче года»

Звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграли команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в благотворительной встрече «Матч года».

Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счетом 15:3.

В составе НХЛ три шайбы забросил Василий Подколзин, две — Максим Цыплаков. Еще по разу отличились Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Андрей Свечников, Кирилл Марченко, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Андрей Кузьменко и Александр Овечкин.

У хоккеистов КХЛ результативными бросками отметились Николай Голдобин, Илья Ковальчук и Виталий Кравцов.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российские хоккеисты стали лучшими в мире.