Тренер рассказал, может ли «Спартак» бороться за победу в РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин рассказал, что московский «Спартак» нуждается в серьезном усилении, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Пока там неясно с приобретениями и продажами. Команда нуждается в серьезном усилении. С таким составом «Спартак» занял то место, которое занял», — сказал Балахнин.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее «Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче.