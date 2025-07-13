Глава РФС считает, что после возвращения россияне не будут играть на нейтральных полях

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что после возвращения на международную арену российские клубы и сборная не будут играть на нейтральных полях, передает Sport24.

«Почему вы считаете, что мы должны играть не в России? Думаю, что нам удастся этого избежать, и мы будем играть официальные международные матчи на своих стадионах. Зачем нам играть где-то еще?» — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Дюков оценил вероятность возвращения России в международные турниры в 2025 году.