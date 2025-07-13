Уроженец России будет судить финал клубного чемпионата мира

Уроженец России Антон Щетинин, имеющий австралийское гражданство, станет помощником арбитра финала клубного чемпионата мира между английским «Челси» и французским «ПСЖ», сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Главным арбитром станет Алиреза Фагани.

Щетинин работал помощником судьи на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Встреча состоится 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «ПСЖ» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. «Челси» стал победителем Лиги конференций.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее футболисты «Челси» и «ПСЖ» сфотографировались на крыше 70-этажного здания в Нью-Йорке.