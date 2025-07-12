Кейт Миддлтон вручила бывшей первой ракетке мира трофей Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вручила польской теннисистке Иге Швентек трофей за победу на Уимблдоне-2025.

Это случилось на традиционной церемонии после решающего матча в женском одиночном разряде.

В финале полька обыграла представительницу США Аманду Анисимову. Встреча, которая продолжалась чуть меньше часа, завершилась разгромом — 6:0, 6:0. Для польской теннисистки эта победа стала первой на Уимблдоне.

В полуфинале Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча, которая длилась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Швентек в своем полуфинале оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич — 6:2, 6:0.

Швентек — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница теперь уже шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница одного Итогового турнира WTA (2023) в одиночном разряде; победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Швентек установила рекорд после победы на Уимблдоне.