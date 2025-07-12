Бывшая первая ракетка мира установила рекорд после победы на Уимблдоне

Швёнтек не отдала ни одного гейма в финале Уимблдона и установила рекорд

Польская теннисистка Ига Швентек установила рекорд Открытой эры после разгромной победы над американкой Амандой Анисимовой в финале Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась чуть меньше часа, завершилась разгромом — 6:0, 6:0. Швентек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

Для польской теннисистки эта победа стала первой на Уимблдоне.

В полуфинале Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча, которая длилась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Швентек в своем полуфинале оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич — 6:2, 6:0.

Швентек — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница теперь уже шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница одного Итогового турнира WTA (2023) в одиночном разряде; победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее бывшая третья ракетка мира назвала похожую на Соболенко теннисистку.