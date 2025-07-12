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Бывшая первая ракетка мира выиграла Уимблдон с разгромным счетом

Швентек обыграла Анисимову в финале Уимблдона со счетом 6:0, 6:0
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Andrew Couldridge/Reuters

Польская теннисистка Ига Швентек выиграла Уимблдон-2025.

В финале польская спортсменка разгромила представительницу США Аманду Анисимову. Встреча, которая продолжалась чуть меньше часа, завершилась разгромом: Швентек не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0, 6:0.

В полуфинале Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча, которая длилась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Швентек в своем полуфинале оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич — 6:2, 6:0.

Швентек — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница теперь уже шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница одного Итогового турнира WTA (2023) в одиночном разряде; победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде.

Анисимова — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2019); победительница трех турниров WTA в одиночном разряде. Она вышла в финал турнира серии Большого шлема впервые в карьере.

Ранее бывшая третья ракетка мира назвала похожую на Соболенко теннисистку.

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