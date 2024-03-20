Олимпийский чемпион снимал осколки сбитых снарядов со своего дома в Белгороде

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Наталья Тетюхина, жена олимпийского чемпиона по волейболу Сергея Тетюхина, опубликовала в своих соцсетях снимок, на котором ее муж снимает осколки сбитых снарядов с

крыши своего дома в Белгороде.

Тетюхин является победителем Олимпиады 2012 года. В решающем матче Россия обыграла Бразилию со счетом 3:2.

На клубном уровне он выступал за «Локомотив-Белогорье», «Динамо-Таттрансгаз», казанское «Динамо». Сейчас он является генеральным директором клуба «Белогорье».

20 марта мэр Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Ночью губернатор сообщал, что система противовоздушной обороны сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.