Фетисов: только самозванцы считают, что футбол самый лучший вид спорта в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что не считает футбол лучшим видом спорта в России, передает «Матч ТВ».

«Можно быть самозванцем и считать, что у нас футбол лучший вид спорта. Есть показатели, по которым можно понять, какой спорт самый популярный в России: это количество мировых звезд, заполняемость трибун, развитие детского направления», — сказал Фетисов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная Афганистана по футболу хочет сыграть с Россией.