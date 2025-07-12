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Экс-тренер сборной Нидерландов сообщил, что излечился от рака

Экс-тренер сборной Нидерландов Ван Гал сообщил, что излечился от рака
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Sebastian EL-SAQQA/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи Ван Гал заявил, что излечился от рака, передает ESPN.

«Рак меня больше не беспокоит. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и все идет хорошо. Мне становится всё лучше», — сказал специалист.

О своей болезни специалист рассказал в 2022 году.

«Я думаю, вы не говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я подумал, что они не должны знать. Каждый раз, когда я находился в национальной сборной, мне приходилось ночью уходить в больницу, а игроки до этого момента об этом не знали, думая, что я здоров. Но это не так», — сказал тогда Ван Гал.

Под руководством Ван Гала Нидерланды дошли до 1/4 финала чемпионата мира, где уступили Аргентине.

Ранее Ван Гал признался, что готов выслушать предложение от сборной Португалии.

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